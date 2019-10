Für den Aufsichtsrat: Ex-Bayer-Manager Reiner Calmund sagt Krisen-Klub Kaiserslautern ab

Das wäre ein echter Knaller gewesen! Ex-Leverkusen Manager Reiner Calmund war offenbar für einen Posten beim 1. FC Kaiserslautern im Gespräch. Laut einem Bericht der Bild hatte Kaiserslauterns Mäzen Favio Becca Calmund für einen Posten im Aufsichtsrat des Drittligisten im Visier. Eine Gruppe um Ex-Schiedsrichter Dr. Markus Merk erarbeitet demnach zur Zeit ein Konzept für eine Neubesetzung des Gremiums. Doch der 70-jährige Calmund sagte in der Bild ab: " Markus Merk und ich haben ein gutes Verhältnis. Ich werde kein offizielles Amt mehr in einem Verein annehmen. Auch, wenn ich jetzt vor der Haustüre von Kaiserslautern wohne. Aber das tue ich meiner Familie nicht mehr an. Da müssen junge, unverbrauchte Leute ran."

Die 1950er Jahre, die "goldenen Jahre", sind der erste Höhepunkt in der Erfolgsvita des 1. FC Kaiserslautern. 1951 nimmt FCK-Legende Fritz Walter die erste deutsche Meisterschaft für die Pfälzer entgegen (Foto), eine weitere 1953 und zwei Finalteilnahmen in den beiden folgenden Jahren schließen sich an. ©

Ex-Schiedsrichter Merk stellt Gruppe für neuen Lautern-Aufsichtsrat zusammen

Am Dienstag waren nun auch die restlichen Aufsichtsratmitglieder mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Sie wollten "den Weg für einen echten Neuanfang frei machen", wie es in einer Vereinsmitteilung hieß. Um das Gremium neu wählen zu können und einen satzungsgemäßen Bewerbungsprozess zu gewährleisten, wurde jetzt sogar extra die Jahreshauptversammlung verschoben. Und mit der Gruppe um den zuletzt vor allem als TV-Experten in Erscheinung getretenen Merk stehen beim viermaligen Deutschen Meister offenbar schon Nachfolger in den Startlöchern.