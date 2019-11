Markus Merk kandidiert für Kaiserslautern-Aufsichtsrat - Ex-FIFA-Schiedsrichter will Klub retten

Für seinen Herzensverein 1. FC Kaiserslautern unterbricht der ehemalige FIFA-Schiedsrichter Markus Merk sogar die Flitterwochen mit Ehefrau Sabine. Der 57-Jährige fliegt am Wochenende extra aus Südostasien in die Heimat, um auf der Mitgliederversammlung am Sonntag (11.00 Uhr) für den Aufsichtsrat beim schwer angeschlagenen Drittligisten zu kandidieren. "Wenn der FCK mich braucht, dann bin ich da. Ich könnte es mir nie verzeihen, es nicht wenigstens versucht zu haben", sagte Merk der Deutschen Presse-Agentur zu seiner Kandidatur beim viermaligen deutschen Meister. "Ich möchte mich in der schwierigen Zeit der Verantwortung stellen, nicht nur darüber reden."