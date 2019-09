Neuer Trainer gefunden: Boris Schommers übernimmt beim 1. FC Kaiserslautern

Boris Schommers wird neuer Cheftrainer beim Drittligisten 1. FC Kaiserslautern . Der frühere Nürnberger übernimmt damit die Nachfolge des beurlaubten Sascha Hildmann . Dies teilten die Pfälzer am Donnerstag mit. Sein Co-Trainer wird der ehemalige Bundesliga-Profi Kevin McKenna, der in Deutschland für Energie Cottbus und den 1. FC Köln spielte.

Der 40-jährige Schommers war von 2006 bis 2017 in der Jugendabteilung des 1. FC Köln engagiert und gewann dort 2011 mit der U17 den deutschen Meistertitel. Von der Saison 2017/2018 an arbeitete er als Co-Trainer von Michael Köllner beim 1. FC Nürnberg, nach dessen Entlassung als Interimstrainer. Infolge des Bundesliga-Abstiegs im Mai musste Schommers bei den Franken gehen. Jetzt soll er den ambitionierten FCK nach dem Fehlstart aus der Krise führen. Sein Debüt wird Schommers am Samstag beim Heimspiel am Betzenberg geben: Dann trifft der FCK auf den 1. FC Magdeburg.