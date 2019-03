Anthony Modeste nach Wechsel zum 1. FC Köln: "Es gab Anfragen von Schalke und Stuttgart"

Modeste über Wechsel zum FC: "Es war schnell klar"

"Es war schnell klar, dass eigentlich nur der FC infrage kommt. Auch deshalb, weil der Verein mir deutlich gezeigt hat, wie sehr er mich zurückhaben will", erklärt Modeste seine Rückkehr nach Köln und die Absagen an Schalke und Stuttgart. "Ich habe keinen Berater mehr, regele meine Dinge nun selbst. Ich hätte bei einem anderen Verein wahrscheinlich mehr Geld verdienen und in der Champions League spielen können, aber sowohl ich als auch der FC haben aus unseren Fehlern gelernt", erläutert der Mittelstürmer, der bis 2023 bei den Geißböcken unter Vertrag steht .

Beendet Modeste seine Karriere in Köln?

Der Franzose liebäugelt nun sogar damit, seine Karriere in Köln zu beenden: "Ich kann mir im Moment beim besten Willen nichts anderes vorstellen." In der laufenden Zweitligasaison erzielte der Rückkehrer in fünf Partien bereits vier Tore und zeigt sich aktuell in bestechender Form.