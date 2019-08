Zweiter Spieltag, erstes Bundesliga-Spiel mit Borussia Dortmund bei DAZN! Der Vizemeister greift in der Partie 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund am Freitag (20.30 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) erstmals in dieser Saison in einem Abendspiel ins Geschehen ein und ist zum ersten Mal exklusiv in einem Liga-Spiel beim ausführenden Streamingdienst zu sehen. DAZN hatte im Sommer auch alle BVB-Vorbereitungsspiele im Stream gezeigt.

Die Dortmunder erwischten mit dem dritten Sieg im dritten Pflichtspiel beim 5:1 (1:1) gegen den FC Augsburg am vergangenen Samstag einen optimalen Start, sollten aber gewarnt sein. Im letzten Jahr startete man mit einem 4:1-Erfolg gegen RB Leipzig in die neue Bundesliga-Spielzeit und erlebte dann beim 0:0 in Hannover eine erste Ernüchterung. Der 1. FC Köln wird vor heimischem Publikum bemüht sein, die 1:2-Auftaktniederlage beim VfL Wolfsburg vergessen zu lassen. Aber: Mit dem BVB stellt sich nicht eben ein Lieblingsgegner in Köln-Müngersdorf vor. Nur gegen Köln blieb Dortmund schon 25-mal ohne Gegentor, die letzten beiden Duelle gewann der BVB gegen den FC. Zwei Mal siegten die Westfalen in ihrer Bundesliga-Geschichte mit 6.1 (1994, 2012) in Köln, höhere Auswärtssiege gelangen ihnen sonst nirgends. Und: Weltmeister Mario Götze (27) hat mit Dortmund und dem FC Bayern bislang alle seine sechs Spiele gegen den Geißbock-Klub gewonnen.

Bilder der Partie VfL Wolfsburg – 1. FC Köln. Wout Weghorst bejubelt sein Tor zum 2:0. ©

Dass der personifizierte Köln-Schreck bei nur 23 Einsatzminuten in drei Pflichtspielen fast schon als erster Verlierer bei Borussia Dortmund in der neuen Saison durchgeht, ist für die Kölner ein Lichtblick. ,,Es gibt viele Optionen", ließ BVB-Coach Lucien Favre (61) am Donnerstag in der Pressekonferenz zum Spiel den Einsatz von Götze in der Startelf offen. Als sicher gilt dagegen die Rückkehr von Stammtorhüter Roman Bürki (28). Der Schweizer hatte sich in der ominösen Vorbereitungspartie gegen Udinese Calcio (4:1) im österreichischen Altach eine schwer heilende Risswunde am Schienbein zugezogen. ,,Diese Pause war lang und ärgerlich", sagte Bürki dem Kicker-Sportmagazin (Donnerstag-Ausgabe), ,,so etwas wünsche ich mir nie wieder."

Diese Zu- und Abgänge stehen bei Borussia Dortmund für 2019/20 schon fest Julian Brandt, Mats Hummels und Nico Schulz (v.l.) schließen sich zur neuen Saison dem BVB an. Abdou Diallo wiederum wird den BVB verlassen. ©

Der 1. FC Köln konnte keines der letzten fünf Bundesligaspiele gegen Borussia Dortmund gewinnen. Helfen könnte nun einer, der im ersten Spiel in Wolfsburg eine Sperre absaß: Jhon Cordoba. Der 26-jährige Stürmer aus Kolumbien wird wohl in die Startelf rücken. ,,Er ist gerade im Umschaltspiel einer unserer schnellsten Spieler in der Offensive", sagt FC-Coach Achim Beierlorzer über ihn, ,,es kann sein, dass Jhon eine wichtige Rolle spielt, aber wir können es nur im Kollektiv lösen."

Wie sehe ich das Spiel 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund live im Stream?

Der Streamingdienst DAZN zeigt 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund am Freitag ab 20.30 Uhr live und exklusiv. Kommentator ist Jan Platte. Experte: Ralph Guensch. in Abo ist erforderlich. Der Streamingdienst kostet 11,99 Euro pro Monat.

Gibt es auch einen (kostenlosen) Livestream?

Ja. DAZN-Neukunden können das Spiel 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund am Freitag in der Tat komplett kostenfrei anschauen. Neukunden erhalten einen Freimonat.

Wie sehe ich 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund im TV?

DAZN hält seit Saisonbeginn 2019/2020 die Exklusivrechte für die Freitagsspiele. Eine längere Zusammenfassung des Spiels 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund gibt es am Samstag ab 18.30 Uhr in der ARD-Sportschau. Sky-Kunden sehen einen längeren Zusammenschnitt am Freitag ab 22.30 Uhr.

Wie verfolge ich das Spiel im Live-Ticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Freitag einen Liveticker zum Spiel 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es hier ab 20.15 Uhr.

