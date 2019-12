Köln-Trainer Gisdol kündigt personelle Veränderungen an - Heldt spricht über Winter-Transfers

Der 1. FC Köln ist auf dem letzten Platz der Bundesliga-Tabelle abgerutscht. Trainer Markus Gisdol hat vor dem Derby gegen Bayer Leverkusen deshalb taktische und personelle Veränderungen angekündigt. "Ich glaube, dass die Mannschaft sich in ihrer Art des Spielens umstellen muss, um in dieser Situation zu bestehen", erklärte der 50-Jährige am Donnerstag. Im Duell mit der Werkself am Samstag (15.30 Uhr/Sky) soll die Talfahrt nach zuletzt sechs Spielen ohne Sieg gestoppt werden.