Schock beim 1. FC Köln: Zwei Spieler positiv auf Coronavirus getestet - Häusliche Quarantäne

Beim Bundesligisten 1. FC Köln sind zwei Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies teilte der Verein am Samstagvormittag über Twitter mit. In Absprache mit dem Gesundheitsamt hätten sich beide Profis direkt in häusliche Quarantäne begeben, hieß es weiter. Um welche Spieler es sich handelt, teilte der FC nicht mit. Am Samstag trainierte die Mannschaft von Coach Markus Gisdol drei Tage nach dem offiziellen Trainingsstart erstmals gemeinsam auf dem Platz. Das Training des Bundesligisten wird trotz der beiden positiven Tests fortgesetzt.