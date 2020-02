Transferstreit um Wirtz: Köln-Manager Heldt schießt gegen Leverkusen-Boss Carro - "Den kennt keiner"

Podolski, Scherz und Co.. Was machen die ehemaligen Köln-Stars eigentlich heute? Erfahrt es hier! ©

"Es gibt Vereine wie Atlético Madrid, die kommen in der Champions League zu uns und wissen gar nicht, dass in Köln auch Fußball gespielt wird", hatte der Leverkusener Geschäftsführer am Donnerstag auf einer Podiumsdiskussion erklärt und bei Horst Heldt damit für Ärger gesorgt. "Wer hat das gesagt? Carro? Den Mann kenne ich nicht. Und ich glaube den kennt außerhalb von Leverkusen keiner. Ich kenne Rudi Völler, den Trainer in Leverkusen. Aber diesen Herrn Carro kenne ich nicht", sagte Kölns Geschäftsführer Sport der Bild.