Nach Antikörper-Tests: Köln-Boss Alexander Wehrle bestätigt zwei weitere Coronavirus-Fälle

Konzept bestätigt: Formel-1-Saison kann mit Doppelschlag in Österreich im Juli verspätet beginnen

Vier Spieler des FC haben Antikörper gegen Corona gebildet

Köln hatte noch vor der Entscheidung über den Neustart der Liga drei positive Corona-Tests vermeldet, was zu hitzigen Diskussionen über das Hygiene-Konzept der Deutschen Fußball Liga (DFL) geführt hatte. Betroffen waren zwei Spieler und ein Betreuer. Wie der Bundesligist auf seiner Homepage mitgeteilt hatte, war das Trio in eine 14-tägige häusliche Quarantäne geschickt worden. Zudem hatte FC-Spieler Birger Verstraete aus Sorge um seine Freundin, die als Herzpatientin der Risikogruppe angehört, vor der Rückkehr der Bundesliga aus der Corona-Pause deutliche Zweifel einer Saison-Fortsetzung geäußert. In einer Pressemitteilung der Kölner entschärfte Verstraete wenig später seine Aussagen.