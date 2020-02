"Gedränge" und "Angstzustände" bei den Fans: 1. FC Köln lässt Einlass-Situation bei Hertha-Spiel prüfen

Sportlich war der Ausflug nach Berlin für den 1. FC Köln mit dem 5:0-Sieg bei Hertha BSC ein voller Erfolg. Für einige Kölner Fans war die Reise in die Hauptstadt und vor allem der Einlass ins Olympiastadion am Samstag aber offenbar alles andere als ein Vergnügen. Der FC berichtet in einer Stellungnahme auf der Homepage des Vereins von einem "unangemessenen Umgang mit friedlichen FC-Fans". Es sei vor dem Stadion zu einem Gedränge gekommen, "in dem Fans solche Angstzustände durchstehen mussten, dass sie in Tränen ausbrachen", heißt es. Die Rheinländer betonen, man habe gemeinsam mit der Hertha bereits mit der Aufarbeitung der Ereignisse begonnen.