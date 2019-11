Köln-Kapitän Jonas Hector nach Pleite bei Gisdol-Debüt gnadenlos: "In allen Belangen unterlegen"

Jonas Hector war bedient. Neben dem Schweiß tropfte beim Kapitän des 1. FC Köln der Frust und die Enttäuschung aus jeder Pore seines Körpers. "Wir haben die Gegentore einfach weggegeben. Da ist es schwierig, gegen so eine Mannschaft etwas zu holen. Wir hatten keinen Punkt verdient und waren in allen Belangen unterlegen", analysierte der demoralisierte Nationalspieler nach der 1:4-Pleite bei RB Leipzig am Sky-Mikrofon: "Wir haben es als Mannschaft nicht geschafft, die Leistung auf den Platz zu bringen, Leipzig hätte noch das eine oder andere mehr machen können."

Von Aufbruchstimmung war bei Hector und seinen Kollegen nach dem Trainerwechsel von Achim Beierlorzer zu Markus Gisdol nichts zu spüren. Nicht während der 90 Minuten und schon gar nicht im Anschluss an das Spiel. In der Bundesliga gab es nun schon vier Pleiten in Serie, zwischendurch schied man im DFB-Pokal beim Viertligisten 1. FC Saarbrücken aus. Auch Gisdol weiß, welch harte Aufgabe auf ihn in den kommenden Wochen und Monaten beim Tabellenvorletzten zukommen wird.

Gisdol: "War klar, dass es kein einfacher Weg wird"

"In der ersten Halbzeit hatten wir dem Tempo der Leipziger fast nichts entgegenzusetzen", meinte der Coach, der gemeinsam mit dem ebenfalls neu verpflichteten Geschäftsführer Horst Heldt für die Wende sorgen soll: "Das es kein einfacher Weg wird, war klar. Ich weiß aber aus der Vergangenheit, dass man so eine Rettung nicht an einem Tag macht. Man muss mit kleinen Schritten arbeiten und die Mannschaft Stück für Stück zum Selbstvertrauen zurückführen." Dies soll möglichst schon am kommenden Samstag gelingen. Dann erwarten die Kölner mit dem FC Augsburg einen direkten Rivalen aus dem Tabellenkeller.

Der 1. FC Köln und sein Maskottchen: Das sind 10 Anekdoten über Geißbock Hennes Hennes ist Kultmaskottchen und Wappentier vom 1. FC Köln. 1950 schenkte eine Zirkusdirektorin dem Verein auf einer Karnevalssitzung einen Geißbock. Der pinkelte dem damaligen Spielertrainer Hennes Weisweiler auf den Arm. Seitdem heißen alle Geißböcke Hennes, zur Saison 2019/20 trat Hennes IX. sein Amt an. ©

Anzeige