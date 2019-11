Markus Gisdol mit Horror-Start beim 1. FC Köln - RB Leipzig feiert Rekordmann Timo Werner

Der 1. FC Köln taumelt auch unter seinem neuen Trainer Markus Gisdol durch die Bundesliga . Fünf Tage nachdem der 50-Jährige als Nachfolger des entlassenen Achim Beierlorzer präsentiert wurde, verloren die Rheinländer 1:4 (1:3) bei RB Leipzig und belegen nach der vierten Pleite in Serie weiterhin den vorletzten Tabellenplatz. Die Leipziger, die in ihren vergangenen drei Punktspielen insgesamt 16 (!) Tore erzielten, sind weiter Zweiter. Dabei verkürzten die Sachsen den Rückstand auf Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach, der am Samstagnachmittag 0:2 bei Aufsteiger Union Berlin unterlag , auf einen Punkt.

Gisdol, der die sportliche FC-Führung gemeinsam mit dem ebenfalls neu verpflichteten Horst Heldt übernommen hatte, veränderte die Startformation im Vergleich zum letzten Kölner Spiel vor rund zwei Wochen bei der TSG Hoffenheim (1:2) auf vier Positionen. So waren Marco Höger, Birger Verstraete, Kingsley Schindler und Anthony Modeste in Leipzig von Beginn an dabei. Ein Umschwung war dadurch jedoch nicht zu erkennen. Die Gäste waren in Leipzig über weite Strecken ohne Chancen und hatten der Offensivkraft des Champions-League-Starters kaum etwas entgegenzusetzen.