Mitglied tritt wegen Moschee auf neuem Köln-Trikot aus Verein aus - FC begrüßt Kündigung 

Der 1. FC Köln hat via Twitter einen Rassismus-Vorfall öffentlich gemacht. Ein Mitglied beschwerte sich in einem an den Klub gerichteten Brief über das Abbild einer Moschee auf dem neuen Trikot des Bundesligisten. Köln konterte die Erklärung mit dem Verweis auf die Charta des Vereins und bestätigte die Kündigung des Mitglieds.