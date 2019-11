Netzreaktionen zur Verpflichtung des Duos Markus Gisdol und Horst Heldt beim 1. FC Köln

Mit der Verpflichtung von Gisdol als Nachfolger von Achim Beierlorzer, der seit Montag bei Mainz 05 als neuer Trainer unter Vertrag steht, hat der "Effzeh" einen alten Bekannten in die Bundesliga zurückgeholt. Vion 2016 bis 2018 war er anderthalb Jahre Cheftrainer des Hamburger SV. Zuvor arbeitete er von 2013 bis 2015 fast zwei Jahre für 1899 Hoffenheim. Gisdol hat als Bundesliga-Coach 148 Einsätze absolviert.

Horst Heldt hat zur Domstadt eine ganz besondere Beziehung. Zwischen 1990 und 1995 lief der ehemalige Mittelfeldspieler im FC-Trikot auf. Nun kehrt der ehemalige Manager von Hannover 96 also als Funktionär zurück. Zuletzt wurde er immer wieder in Köln als Verantwortlicher gehandelt. In ähnlichen Rollen war Heldt zuvor für den VfB Stuttgart und Schalke 04 tätig.