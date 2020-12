1. FC Köln im DFB-Pokal gegen VfL Osnabrück gefordert - Geschäftsführer Heldt sieht "finanzielle Anreize"

Der 1. FC Köln strebt im DFB-Pokal einen positiven Abschluss eines anstrengenden Fußballjahres an. Nur drei Tage nach dem beachtlichen 0:0 bei RB Leipzig in der Bundesliga sind die Rheinländer an diesem Dienstag (18.30 Uhr, Sky) im Zweitrunden-Spiel gegen den Zweitliga-Neunten VfL Osnabrück gefordert. „Wir wollen im Pokal so weit wie möglich kommen“, sagte FC-Geschäftsführer Horst Heldt am Montag. „Das Spiel wird ja auch durch finanzielle Anreize begleitet, die gerade in Corona-Zeiten wichtig sind. Es wäre schön, wenn wir weiterkommen.“

