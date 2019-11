Bericht: Markus Gisdol soll Trainer des 1. FC Köln werden - Vollzug noch am Montag?

Die sechs Aufstiege des 1. FC Köln in die Bundesliga

1999/2000: Nachdem Bernd Schuster im ersten Jahr nach dem ersten Abstieg grandios scheitert, führt Ewald Lienen (Foto) den FC souverän zurück in die Bundesliga. Den Aufstieg sichert das Team am 30. Spieltag durch ein 5:3 in Hannover. Im Jahr darauf erlebt Köln als Zehnter eine sorgenlose Saison, steigt dann aber wieder ab. ©