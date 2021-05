Perfekt: 1. FC Köln holt Steffen Baumgart als Funkel-Nachfolger aus Paderborn – Vertrag bis 2023

Beim 1. FC Köln ist die Trainer-Frage geklärt. Steffen Baumgart wechselt zum Bundesliga-Klub und tritt die Nachfolge von Interimscoach Friedhelm Funkel an. Baumgart trainiert aktuell noch den SC Paderborn und unterzeichnete in Köln einen liga-unabhängigen Vertrag bis 2023. Das gab der FC am Dienstag bekannt.

"Es freut uns sehr, dass sich Steffen Baumgart für den 1. FC Köln entschieden hat. Er hat in den vergangenen Jahren herausragende Arbeit in Paderborn geleistet. Er hat bewiesen, dass er Spieler egal welchen Alters weiterentwickeln und besser machen kann. Damit ist er der richtige Mann für den Weg, den wir in den nächsten Jahren gehen müssen. Dazu ist er ein emotionaler Leader, der sehr gut zum FC passt", wird FC-Geschäftsführer Horst Heldt in einer Pressemitteilung zitiert.