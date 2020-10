Christoph Daum enthüllt: Wie Superstar Angel di Maria fast beim 1. FC Köln gelandet wäre

Real Madrid, Manchester United und Paris St. Germain: Auf die Frage, welcher deutsche Klub am besten in diese Reihe passen würde, würden zehn von zehn Fußballfans wohl mit " FC Bayern München " antworten. Bei Flügelflitzer Angel di Maria, internationaler Spitzenkicker, früherer Champions-League -Sieger und nach Stationen bei Real und ManUnited heute bei PSG unter Vertrag, hätte sich fast der 1. FC Köln in diese Aufzählung geschoben. Von diesem Kuriosum erzählt Christoph Daum, der den damals 18 Jahre alten Youngster Anfang 2007 von Argentinien ins Rheinland holen wollte, in seiner Autobiografie "Immer am Limit".

Ein Jahr nach seiner Reise wollte Daum di Maria zum damaligen Zweitligisten Köln lotsen und rief dessen Berater an. Gescheitert sei der Transfer letztendlich an der Tabellenlage des Effzeh. "Ein paar Tage später rief der Berater mich an und sagte: Ihr steigt ja nicht mal auf in der 2. Liga. Das kann ich nicht machen, wenn der in Deutschland zwei Jahre in der 2. Liga spielt. Da müssen wir leider von dem Transfer absehen", erzählte Daum von dem Telefonat.