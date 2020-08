Doppelpack von Wind: FC Kopenhagen besiegt Basaksehir deutlich und zieht ins Viertelfinale der Europa League ein 

Der dänische Klub FC Kopenhagen ist in die Runde der letzten acht Teams in der Europa League eingezogen. Die Mannschaft von Ex-Köln-Trainer Stale Solbakken besiegte den türkischen Meister Istanbul Basaksehir im Achtelfinal-Rückspiel deutlich mit 3:0. Das Hinspiel hatte Kopenhagen noch mit 0:1 in Istanbul verloren.

Die Dänen gingen bereits in der vierten Minute durch einen Treffer von Jonas Wind in Führung. Der Stürmer traf nach schöner Vorarbeit des ehemaligen Frankfurters Guillermo Varela per Kopf zum frühen 1:0 für die Hausherren (4.). Im Anschluss kam Basaksehir zwar besser ins Spiel, wirklich zwingende Aktionen vor dem Kopenhagener Tor gab es jedoch nicht. Kurz nach der Halbzeit traf dann abermals Wind für die Dänen per Foulelfmeter und erhöhte somit auf 2:0 (53.). Zuvor war dem Istanbuler Verteidiger Mehmet Topal ein Handspiel unterlaufen.

