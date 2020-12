Brüderpaar trumpft auf: Kesip und Sahin Caran haben mit dem FC Lehrte große Ziele

Der FC Lehrte, aktueller Tabellenzweiter der Bezirksliga 5 und ärgster Verfolger des Ligaprimus MTV Ilten, ist auf der inzwischen mit einem Kunstrasenplatz ausgestatteten Sportanlage am Hohnhorstweg in Lehrte beheimatet. „Die Vorgabe, die Aufstiegsrunde zu erreichen, hat meine neu formierte Mannschaft nach neun von 14 Spielen mit Rang zwei wohl erfüllt. Ärgerlich ist nur, dass wir auf dem neuen Kunstrasen ausgerechnet in den Derbys gegen 06 und den MTV Ilten unsere einzigen Niederlagen kassiert haben“, sagt Willi Gramann.

Der Trainer konnte zahlreiche Neuzugänge erfolgreich ins Team inte­grie­ren. So imponierte im Angriff der von SuS Sehnde gekommene Kesip Caran, der mit 13 Toren deutlich die Torschützenliste der Liga anführt. Aber auch sein ebenfalls von Spiel und Sport an den Hohnhorstweg gewechselter Bruder Sahin wurde zur erhofften Verstärkung für den FC – in der Viererabwehrkette.