Kaderumbau im vollen Gange: FC Lehrte holt Marc Ulrich und zieht A-Junioren hoch

Am Freitag, nachdem er im engen Familienkreis seinen 53. Geburtstag gefeiert hatte, erfuhr Willi Gramann, Trainer des FC Lehrte, dass der Niedersächsische Fußballverband die Corona-Zwangspause bis zum 31. August ausweiten will.

Gramann bastelt mit Fitzner am Kader

„Das ist nicht so erfreulich, dass die Saison dann im September erst fortgesetzt werden soll, aber vielleicht im Hinblick auf die Gesundheit der richtige Schritt“, sagt der Coach, der sich trotz Spielpause und Familienfeier nicht auf die faule Haut legt. Zusammen mit seinem zukünftigen Co- und Spielertrainer Michael Fitzner bastelt Gramann an der neuen Lehrter Mannschaft.

„Das Team soll verjüngt werden, und zugleich müssen wir den Abgang von einigen Routiniers kompensieren“, sagt Gramann. Nach Patrick Heldt (TuS Altwarmbüchen) und Patrick Hiber (Ende der Laufbahn) wird auch der offensive Mittelfeldspieler und Stürmer Sage Post, der sich dem Kreisligisten TSV Wettmar anschließt, in der nächsten Saison nicht mehr dabei sein.