"Wäre eine Katastrophe": Partie des FC Lehrte in Sievershausen abgesagt

Ein Spieler des FC hatte bereits am vorvergangenen Wochenende Kontakt zu einer Person, die inzwischen nachgewiesen am Coronavirus erkrankt ist. Der Fußballer nahm in der vergangenen Woche an den Trainingseinheiten mit der Lehrter Mannschaft teil und muss sich nun einem Corona-Test unterziehen.

"Man geht lieber auf Nummer sicher"

"Wir müssen jetzt abwarten", sagt FC-Trainer Willi Gramann. Sievershausens Coach Matthias Salzmann hat Verständnis für die Absage. "Man geht in dieser Zeit lieber auf Nummer sicher."