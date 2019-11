Liverpool-Trainer Jürgen Klopp: Darum muss der Ballon d'Or an Virgel van Dijk gehen

Lionel Messi? Von wegen. Geht es nach Jürgen Klopp, verdient in diesem Jahr ein anderer Spieler die Auszeichnung des Ballon d'Or. Der Trainer des FC Liverpool würde sich wünschen, dass sein Abwehrchef Virgel van Dijk die Auszeichnung bekommt. "Wenn man den Ballon d'Or dem besten Spieler einer Generation gibt, dann sollte er immer an Lionel Messi gehen. So ist es nun mal", sagte Klopp.