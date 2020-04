Premier-League-Neustart? Liverpool-Bürgermeister besorgt wegen möglicher Meisterfeier von Klopp-Klub

Liverpools Bürgermeister Joe Anderson hat Pläne für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der englischen Premier League kritisiert. Beim Sender BBC äußerte Anderson die Sorge, dass sich die Fans des FC Liverpool in Massen vor dem Stadion an der Anfield Road versammeln könnten, wenn die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp den Meistertitel gewinnt. „Es gibt nicht viele Leute, die sich daran halten würden, was wir sagen, und sich vom Stadion fernhalten würden“, warnte Anderson. „Viele Leute würden kommen, um zu feiern.“ Die "Reds" reagierten in einer Stellungnahme "enttäuscht" auf Andersons Äußerungen und verwies darauf, dass man im Dialog mit dem Stadtoberhaupt sei.