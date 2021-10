Bericht: FC Liverpool an BVB-Juwel Jude Bellingham interessiert – Bruder Jobe nach Dortmund?

Hinzu kommt: Die Borussia soll wohl erst ab einer Ablösesumme von über 120 Millionen Euro schwach werden. Zudem dürfte das Interesse, seinen Leistungsträger loszuwerden, beim BVB nach den jüngsten Auftritten des 18-Jährigen nicht gerade groß sein. Ein Indiz dafür ist dem Bericht zufolge, dass die Westfalen bereits an einem weiteren Argument arbeiten, Bellingham von einem Verbleib zu überzeugen. So soll der BVB einen Transfer von Jobe Bellingham, dem 16 Jahre alten Bruder von Jude, ins Visier genommen haben. Dieser steht wie zuvor auch sein älterer Bruder beim englischen Zweitligisten Birmingham City unter Vertrag, erzielte für die U18 des Klubs in der laufenden Saison drei Tore in fünf Liga-Spielen. Auf sein Debüt bei den Profis musste er bislang indes noch warten.