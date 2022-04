Liverpools Alexander-Arnold macht Trainer Klopp ratlos: "Ich weiß nicht, was der Junge da immer sieht"

34. Minute: Trent Alexander-Arnold schickte Luis Diaz mit einem langen hohen Ball vom rechten Flügel zentral in den Strafraum. Der Kolumbianer legt per Flugkopfball quer zu Sadio Mané, der zum 2:0 trifft. "Natürlich ein unfassbares Tor", schwärmte Klopp, der vor allem von dem langen Ball von Rechtsverteidiger Alexander-Arnold merklich beeindruckt war: "Sensationeller Pass von Trent. Der Überblick ist verrückt. Ich weiß nicht nicht, was der Junge da immer sieht. Und dann, was Luis da macht ist natürlich uneigennützig in reinster Form und Sadio muss den Ball nur reinschieben."