"Wunder" und "Wow": England zollt Klopp und Liverpool nach Champions-League-Qualifikation Respekt

Für die englische Sun war es schlicht ein "Wunder", Ex-Nationalspieler und TV-Experte Gary Neville entfuhr bei Sky Sports ein respektvolles "Wow" und Jürgen Klopp packte sein Jürgen-Klopp-Strahlen aus. Überglücklich verkündete der deutsche Coach, dass er mit dem FC Liverpool das "Unmögliche" möglich gemacht habe. Platz drei in der englischen Premier League durch ein 2:0 zum Saisonende gegen Crystal Palace , Qualifikation für die Champions League geschafft. "Hätte mir jemand vor fünf, sechs, acht, zehn Wochen gesagt, dass wir die Saison als Dritter beenden - das war völlig außer Reichweite und gefühlt unmöglich", sagte Klopp. "Aus dem Nichts in die Champions League zu kommen, ist für mich eine große Leistung."

Mitte März lagen die Reds noch außerhalb der europäischen Startplätze für die kommende Saison. Sogar Lokalrivale FC Everton stand vor dem Klopp-Team. Der langfristige Ausfall von Abwehrchef Virgil van Dijk, das Champions-League-Aus gegen Real Madrid und der Verlust der Meisterschaft an Manchester City: Liverpool drohte eine Saison zum Vergessen. "In den schwierigen Momenten kann man am meisten zeigen. Wir mussten ständig Probleme lösen", sagte Klopp: "Es war so schön zu sehen, was wir in den letzten fünf, sechs, sieben Wochen schaffen konnten, um dieser Saison einen angemessenen Turnaround zu ermöglichen."