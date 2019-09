Liverpool-Coach Klopp vor Champions-League-Auftakt über Gegner Neapel: "Sind leider ziemlich gut"

Mit dem Sieg im Champions-League-Finale gegen Tottenham (2:0) hat sich Jürgen Klopp in der langen Historie des FC Liverpools verewigt. Für die Reds war der Triumph im Juni der zweite Sieg in der Königsklasse - doch nun gilt es, den Titel zu verteidigen. Trotz perfektem Saison-Einstieg in die Premier League (15 Punkte aus fünf Spielen) und dem Sieg im UEFA Super Cup gegen Chelsea (5:4 nach Elfmeterschießen) erwartet den deutschen Kult-Coach eine schwere Prüfung. Denn der erste Gegner der Gruppenphase ist der SSC Neapel, gegen den die Jungs aus dem Anfield-Stadion erst im Juli in einem Freundschaftsspiel eine bittere 0:3-Niederlage kassiert hatten.

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp warnt: "Die sind leider ziemlich gut."

Die Niederlage vor heimischer Kulisse haben wohl weder Klopp noch sein Team so schnell vergessen. "Das wird ein völlig anderes Spiel", warnte Klopp nach dem Sieg gegen Newcastle United am Samstag. Der ehemalige Dortmund-Trainer vor dem Auswärtsspiel weiter: "Die sind leider ziemlich gut." Gegen Napoli hatten sich die Reds am 28. Juli trotz hohem Ballbesitz und starkem Spielaufbau immer wieder in der erstklassigen Abwehr der Italiener verloren und im Gegenzug gleich drei Tore kassiert. Lorenzo Insigne (17.), Arkadiusz Milik (28.) und Amin Younes (52.) wird Klopp in dieser Begegnung wohl nicht aus den Augen lassen.

Denn auch Neapel hat einen guten Saisoneinstieg hinter sich: Aktuell auf Platz vier der Serie A konnte bisher nur Juventus Turin die Blauen in die Knie zwingen (4:3) - allerdings nur durch ein Eigentor in der 92. Minute durch Kalidou Koulibaly.

FC Liverpool: Plus von fast 40 Millionen Euro in aktueller Transfer-Bilanz

Neben dem erstklassigen Aufgebot aus Neapel treibt einigen Liverpool-Anhängern auch die Transferpolitik der Reds ein paar Sorgenfalten auf die Stirn. Sicherlich ist Klopps Mannschaft auch ohne namhafte Neuzugänge bereits erstklassig und nach der Investitions-Offensive im vergangenen Jahr (182,2 Millionen Euro) spielerisch sehr gut aufgestellt. Doch ein Plus von fast 40 Millionen in der aktuellen Transfer-Bilanz lässt dennoch aufhorchen. Lediglich für den holländischen Innenverteidiger Sepp van den Berg hatte Liverpool Geld in die Hand genommen. Für 1,9 Million Euro wechselte der 17-Jährige vom PEC Zwolle in die Premier League. Dazu kommen einige Leihgaben und der ablösefreie Ersatz-Torwart Adrián San Miguel del Castillo von West Ham United.

Ganz anders die millionenschweren Abgänge aus Anfield, die allerdings im Kader von Klopp kaum auffallen dürften. So wurde der 27-jährige Danny Ings für 22,2 Millionen Euro an den FC Southampton verkauft, nachdem diese ihn in der vergangenen Saison ausgeliehen hatten. Selbes Spiel beim aktuell verletzten Ryan Kent. Der 22-Jährige, der bereits beim SC Freiburg gekickt hat, hatte die vergangene Saison bereits bei den Glasgow Rangers gespielt und wurde nun für 7,2 Millionen Euro an diese verkauft.

Für die selbe Ablöse wechselte auch der Belgier Simon Mignolet zurück in sein Heimatland zum FC Brügge. Hier erhielt der 31-jährige Torwart einen Vierjahresvertrag. In Liverpool hatte er in den vergangenen Jahren immer weniger Einsätze gehabt und musste die vergangene Saison gänzlich auf der Bank verbringen.

Liverpool-Kapitän Jordan Henderson: "Hoffentlich spielen wir auf einem höheren Level"

Im vergangenen Jahr waren die Reds in der Gruppenphase der Champions League ebenfalls Neapel begegnet und hatten die erste Partie in Süditalien mit 1:0 verloren. Auf der Pressekonferenz in Neapel am Montag erklärte Klopp: "Wir müssen aus unseren Spielen gegen Neapel lernen. Sie sind ein sehr starkes Team." Er fügt hinzu: "Ich schaue ihnen gerne zu." Das hatte im vergangenen Jahr sehr gut geklappt. Das Rückspiel konnte Liverpool 1:0 für sich entscheiden. Auch Kapitän Jordan Henderson zeigte sich etwas besorgt über das hohe spielerische Niveau der Italiener. "Hoffentlich wird das morgen Nacht eine andere Geschichte. Hoffentlich spielen wir auf einem höheren Level", erklärt der 29-Jährige mit Blick auf die vergangenen Begegnungen.

Ob Jürgen Klopp seine Mannschaft für diese Begegnung besser vorbereiten konnte und die zurückhaltende Transfer-Strategie aufgeht, wird sich in den kommenden Partien der Champions League Gruppenphase zeigen. Hier treffen die Reds nach Neapel noch auf Red Bull Salzburg (2. Oktober 21 Uhr) und KRC Genk (5. November 21 Uhr).

