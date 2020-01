Traumtor! Curtis Jones schießt Liverpool im FA Cup gegen Everton in die nächste Runde

Mit einem Traumtor hat Youngster Curtis Jones den FC Liverpool in die vierte Runde des FA Cups geschossen. Der 18 Jahre alte Engländer, der in der U23 der Reds spielt, traf in der 71. Minute mit einem sehenswerten Fernschuss zum entscheidenden 1:0 (0:0) des Teams von Trainer Jürgen Klopp im Merseyside-Derby gegen den FC Everton, der vom früheren Bayern-Coach Carlo Ancelotti trainiert wird.