Dietmar Hamann über Meister-Chancen des FC Liverpool: "Es müsste mit dem Teufel zugehen..."

Mit dem 4:0-Erfolg am zweiten Weihnachtsfeiertag gegen den bis dahin ärgsten Verfolger Leicester City hat der FC Liverpool im Meisterrennen der englischen Premier League ein deutliches Zeichen gesetzt. Längst haben sich die "Reds" an der Tabellenspitze ein zweistelliges Punktepolster erarbeitet und marschieren dem heiß ersehnten ersten Meistertitel des LFC seit 1990 entgegen. Auch wenn Klopp die Euphorie nach dem Sieg gegen Leicester noch bremste - für Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann ist klar: Klopp und Liverpool werden am Saisonende erstmals nach dann 30 Jahren die Trophäe in die Höhe stemmen.