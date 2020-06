Wird der FC Liverpool Meister auf der Couch? Jürgen Klopp: "Gucke nicht, um zu feiern"

Es ist eine skurrile Situation für den FC Liverpool: Nach dem 4:0-Sieg gegen Crystal Palace kann die Mannschaft von Jürgen Klopp am Donnerstag auf der Couch Meister werden - wenn Manchester City mitspielt. Die müssen am Donnerstagabend gegen den FC Chelsea ran und dürfen nicht gewinnen. Ob Klopp sich die Partie anschaut? "Ich weiß nicht einmal, ob ich das Spiel gucken werde. Das letzte Mal als ich sie habe spielen sehen, haben sie 3:0 gegen Arsenal gewonnen", scherzte er am Mittwochabend nach dem Sieg seines Teams.

Sollte City auch die Partie gegen Chelsea, dem neuen Team von Timo Werner, gewinnen, muss die Meisterparty des FC Liverpool auf kommenden Donnerstag verschoben werden. Denn dann gibt es das direkte Duell gegen Manchester City. Für Klopp ist dies übrigens auch der Grund, warum er doch den Fernseher einschalten wird. "Ich werde mir das Spiel angucken. Wir spielen nächste Woche gegen City, danach gegen Chelsea. Deshalb muss ich es gucken", sagte er und ergänzte: "Ich schaue mir das Spiel aber nicht an, um zu feiern."

Liverpool kann auf der Couch Meister werden

Ohnehin wäre der Titelerfolg auf der Couch eine unwirkliche Situation in einer außergewöhnlichen Lage. Denn erstmals nach 30 Jahren kann der FC Liverpool wieder englischer Meister werden. Mit den Fans feiern kann die Mannschaft allerdings aufgrund der Corona-Bestimmungen in England nicht. Schon am Mittwochabend vermisste Klopp deshalb die Leute im Stadion. "Stellen sie sich vor, das Stadion wäre voll gewesen, und die Leute hätten das erleben können - das wäre großartig gewesen", sagte er nach dem 4:0-Sieg gegen Crystal Palace.

Auf seine Mannschaft hatte dies aber keinen großen Einfluss. "Ich glaube nicht, dass das Spiel besser gewesen wäre, weil die Jungs so gespielt haben, als wäre das Stadion voll. Das war großartig, was die Jungs heute gezeigt haben. Ein wundervolles Resultat", sagte Klopp. Trent Alexander-Arnold (23. Minute) per Traum-Freistoß, Mohamed Salah (44.) in seinem ersten Spiel seit der Corona-Pause, Fabinho (55.) und Sadio Mané (69.) erzielten die Treffer für den amtierenden Champions-League-Sieger, der jederzeit spielbestimmend war.

Klopp plant keine Liverpool-Party