Es ist das absolute Spitzenspiel der englischen Premier League und schon eine richtungweisende Partie für beide Teams. In der Begegnung FC Liverpool gegen FC Arsenal am Samstag (18.30 Uhr) treffen die beiden Mannschaften aufeinander, die mit sechs Zählern aus zwei Spielen bisher die optimale Punktausbeute vorweisen können. Wer kann sich absetzen?

Der FC Liverpool ist rein statistisch gesehen im Vorteil. Die Reds sind in den letzten acht Spielen gegen die Gunners ungeschlagen und zerlegten den Liga-Rivalen aus London am 29. Dezember 2018 gar mit 5:1. Damals sah alles nach einem Meister-Coup für die Mannschaft des deutschen Trainers Jürgen Klopp (52) aus. Arsenal konnte keines der letzten sechs Spiele in Anfield gewinnen und musste dabei immer mindestens zwei Gegentreffer hinnehmen. Zudem kämpft die Mannschaft des spanischen Trainers Unai Emery gegen eine fast unheimliche Anfield-Serie des FC Liverpool an. Vor heimischer Kulisse ist der 18-fache englische Fußballmeister seit 41 Premier-League-Spielen ungeschlagen.

Die Begegnung FC Liverpool gegen FC Arsenal ist die Premier-League-Partie, in der die meisten Tore fielen. In 54 Partien seit 1992 klingelte es 155-mal, allein in den letzten 12 Spielen waren es sagenhafte 53 Treffer, die Fans dürfen sich also mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Tore freuen. Liverpool muss immer noch auf Stammtorhüter Alisson Becker verzichten. Der 26-jährige Brasilianer laboriert an einer hartnäckigen Wadenverletzung. Bei den Londonern hat Trainer Unai Emery dem deutschen Weltmeister Shkodran Mustafi (27) nahe gelegt, sich einen neuen Verein zu suchen. ,,Es ist in seinem eigenen Interesse, Arsenal zu verlassen", sagte Emery, ,,und sich eine neue Herausforderung zu suchen." Mustafi spielte insgesamt 84-mal für Arsenal in der Premier League.

Jürgen Klopp hatte am Freitag in der Pressekonferenz zum Spiel seine eigene Sichtweise: ,,Mir hat sehr gut gefallen, was Jordan Henderson in der Saison-Vorbereitung gesagt hat. Er meinte, dass wir durch den Champions-League-Sieg für immer Freunde geworden sind. Aber er sagte nicht ,beste Freunde', denn wir müssen immer noch in der Lage sein, uns gegenseitig zu pushen." Unai Emery, mit Arsenal zum Saisonstart zwei Mal Sieger bei Newcastle United (1:0) und gegen den FC Burnley (2:1): ,,Wir müssen uns gegenüber den ersten beiden Spielen gewaltig verbessern."

Wie sehe ich das Spiel FC Liverpool gegen FC Arsenal live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel FC Liverpool gegen FC Arsenal am Samstag ab 18.30 Uhr live und exklusiv. Die Übertragung läuft auf den Kanälen Sky Sport 1 und HD. Reporter ist Marcel Meinert. Sky überträgt ab der Saison 2019/2020 alle Spiele der englischen Premier League.

Wird FC Liverpool gegen FC Arsenal live im Free-TV übertragen?

Nein! Sky hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung der Partie FC Liverpool gegen FC Arsenal gibt es am Samstagabend im frei zu empfangenden Sky-Sender Sky Sport News HD und möglicherweise auch im ,,Aktuellen Sport-Studio" des ZDF ab 22.45 Uhr.

Gibt es einen Live-Stream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Premier-League-Spiel FC Liverpool gegen FC Arsenal bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

