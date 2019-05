Aufstellung fix: So spielt Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool gegen den FC Barcelona - Firmino auf der Bank

Im Halbfinal-Kracher der Champions League tritt der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp am Mittwoch (verfolgt die Partie ab 21 Uhr im SPORTBUZZER-Liveticker) beim FC Barcelona mit Superstar Lionel Messi an. Nach dem verloren Finale vom Vorjahr will Klopp mit den Reds erneut ins Endspiel. Der spanische Meister Barça steht zum ersten Mal seit vier Jahren im Halbfinale der Königsklasse.

Gegen das spanische Top-Team will sich Liverpool eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel an der heimischen "Anfield Road" erspielen. Auf diese elf Spieler setzt der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund im Camp Nou.