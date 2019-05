Champions League im Liveticker: Der FC Liverpool erwartet den FC Barcelona

Nach dem 3:0-Sieg im Hinspiel steht der FC Barcelona ganz dicht vor dem Einzug in das Finale der Champions League. Der FC Liverpool braucht im Rückspiel ein Fußballwunder. Trainer Jürgen Klopp will es versuchen. Verfolgt das Spiel am Dienstagabend im SPORTBUZZER-Liveticker.