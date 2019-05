Gibt es noch ein Anfield-Wunder? Die Partie FC Liverpool gegen FC Barcelona am Dienstag (21 Uhr; live im SPORTBUZZER-Ticker) im Champions-League-Halbfinale ist das erste von zwei Finalspielen für die Klopp-Elf. Gegen Barca in der ,,Königsklasse" und am Sonntag im Meisterfinale der Premier League gegen Wolverhampton Wanderers müssen die Reds das Unmögliche möglich machen, sonst droht ihnen erneut eine titellose Saison.

Für Barcelonas Coach Ernesto Valverde ist die Messi trotz des 3:0-Erfolgs im Hinspiel in Camp Nou mit zwei Toren von Lionel Messi noch nicht gelesen. ,,Natürlich kann uns Liverpool schlagen. Sie haben in der Premier League nur eine Partie verloren und das war auswärts. Wir treffen auf einen Gegner mit einer fantastischen Strategie. Ich glaube nicht, dass wir es entspannt angehen werden", sagte Valverde am Montag in der Pressekonferenz in Anfield. Er fordert von seinem Team: ,,Unabhängig von dem, was im Hinspiel passiert ist: Wir müssen diese Partie angehen wie ein Endspiel."

Der FC Liverpool muss auf dem Weg zu einer möglichen Aufholjagd und einer möglichen, erneuten Finalteilnahme auf die verletzten Torjäger Roberto Firmino und Mohamed Salah verzichten. Virgil van Dijk wird am Dienstag allerdings auflaufen können. ,,Wir haben im Hinspiel gut gespielt, aber wir haben kein Tor erzielt", sagte Liverpools deutscher Trainer Jürgen Klopp (51) am Montag, ,,das muss man manchmal als Trainer akzeptieren." Für Klopp ist klar: ,,Wenn wir schon rausgehen, dann lasst uns schön rausgehen." Für den Ex-Liverpooler Luis Suárez ist die Partie noch nicht entschieden. Der Uruguayer, bis 2014 in Diensten des LFC, weiß aus eigener Erfahrung: ,,Die Fans von Liverpool werden ihre Mannschaft bis zur letzten Sekunde unterstützen. Sie wollen, dass die Mannschaft alles gibt. Für uns besteht darin schon eine Gefahr.".

Wie sehe ich das Spiel FC Liverpool gegen FC Barcelona live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt FC Liverpool gegen FC Barcelona am Dienstag ab 21 Uhr live, jedoch nicht exklusiv. Die Rechte-Inhaber Sky und DAZN zeigen beide Halbfinals. Reporter für Sky ist Wolff-Christoph Fuss. Im Münchner Sky-Studio werden bei Moderator Sebastian Hellmann unter anderem Dietmar Hamann, Reiner Calmund und Tobias Schweinsteiger erwartet. Für DAZN kommentiert Jan Platte, Experte ist Jonas Hummels. Der Streamingdienst DAZN setzt ein Abo voraus. Dieses kostet monatlich 9,99 Euro.

Wird die Partie FC Liverpool gegen FC Barcelona live im Free-TV übertragen?

Nein! DAZN und Sky sind die Rechteinhaber! Seit Beginn der Saison 2018/2019 gibt es keine Champions-League-Liveübertragungen mehr im deutschen Free-TV. Eine Zusammenfassung des Spiels FC Liverpool gegen FC Barcelona gibt es ab null Uhr im frei zu empfangenden Sportsender Sky Sport News HD sowie am Donnerstag im Vorfeld der Europa-League-Liveübertragung bei RTL.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat diese App entwickeln lassen, die man bei iTunes und im Google Play Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Ja! Wer noch kein DAZN-Kunde ist, kann FC Liverpool gegen FC Barcelona in der Tat komplett kostenlos sehen. Neukunden erhalten einen Freimonat. Wer keine Bindung mit DAZN eingehen möchte, dem bietet das Internet natürlich Alternativen, um nicht für den Livestream zum Champions-League-Spiel FC Barcelona gegen FC Liverpool bezahlen zu müssen. Allerdings muss man sich dann auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Dienstag einen Liveticker zum Spiel FC Liverpool gegen FC Barcelona an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20.45 Uhr.

