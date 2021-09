Trotz Enttäuschung in Brentford: FC Liverpool erobert alleinige Tabellenführung in der Premier League

Mit reichlich Mühe und trotz eines eigentlich enttäuschenden 3:3 (1:1) beim FC Brentford hat der FC Liverpool die alleinige Tabellenführung in der Premier League erobert. Nachdem sich die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp den Platz an der Spitze in der Vorwoche noch mit dem FC Chelsea teilen musste, reichte ihr am Samstag das Remis beim Aufsteiger, um sich zumindest einen Hauch von den Verfolgern abzusetzen. Während Liverpool nun 14 Punkte auf dem Konto hat, liegen Manchester City, Chelsea, Manchester United und der FC Everton mit jeweils 13 Zählern unmittelbar dahinter. Überraschungsmannschaft Brighton & Hove Albion kann mit einem Sieg am Montag bei Crystal Palaca allerdings noch an dem Spitzen-Quintett vorbeiziehen.

