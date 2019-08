UEFA Supercup: Aufstellungen von FC Liverpool und FC Chelsea fix

Trainer Jürgen Klopp greift mit dem FC Liverpool nach dem nächsten Titel. Gegner im UEFA Supercup in Istanbul ist der FC Chelsea. Das Kräftemessen zwischen dem Sieger der Champions League und dem Europa-League-Gewinner findet seit Jahren traditionell vor dem Start der Gruppenphasen in den beiden großen europäischen Wettbewerben statt, die Ende August ausgelost werden.

Mit diesen Start-Aufstellungen gehen der FC Liverpool und der FC Chelsea ins Rennen!

Klopp muss Alisson im Tor des FC Liverpool ersetzen

„Kein Problem“ hat Klopp mit der Favoritenrolle seines FC Liverpool gegen den FC Chelsea. Er habe aber nicht gewusst, „dass das so gesehen wird“ - und fügte forsch hinzu: "Zu gewinnen hilft immer.“ Es ist die erste Teilnahme des deutschen Trainers an diesem UEFA-Klubwettbewerb. Dreimal hat der 52-Jährige die Teilnahme am Supercup knapp verpasst. 2013 mit Borussia Dortmund gegen München und 2018 mit Liverpool gegen Real Madrid verlor er das Finale der Königsklasse, 2016 unterlag Klopp mit den Reds im Endspiel der Europa League Manchester City.

FC Chelsea: Lampard setzt auf Pulisic

Sein Gegenüber Frank Lampard erwischte mit den "Blues" einen schwachen Start in die Premier League. Bei seinem Debüt unterlag Chelsea mit 0:5 bei Manchester United. Demnach gering schätzen Experten daher die Chancen des englischen Hauptstadt-Klubs gegen Liverpool im Supercup ein. Dort setzt Lampard von Beginn an auf einen Ex-Bundesliga-Star. Zugang Christian Pulisic steht in der Startaufstellung des FC Chelsea. Er war im Winter für 64 Millionen Euro von Borussia Dortmund nach London gewechselt, aber zunächst direkt an den BVB bis zum Saison-Ende ausgeliehen worden.