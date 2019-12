FC Liverpool gegen FC Everton heute live im TV und Online-Stream sehen

Das nächste heiß erwartete Stadtderby an der Anfield Road steht an und besitzt besonders für die Reds einen richtungsweisenden Charakter. In der laufenden Spielzeit ist der FC Liverpool auf nationaler Ebene noch ungeschlagen und möchte auch nach dem Kräftemessen mit dem FC Everton am Mittwoch (21.15 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) an der Tabellenspitze weiter einsam seine Kreise ziehen.

Der FC Liverpool arbeitet auf Hochtouren am ersten Meistertitel seit 30 Jahren. Mit 13 Erfolgen aus 14 Premier-League-Partien rangiert die Mannschaft von Jürgen Klopp mit großem Abstand auf Platz eins und hat sich inzwischen einen Vorsprung von nunmehr acht Zählern auf Verfolger und Titelverteidiger Manchester City zugelegt. Ein gänzlich anderes Bild zeichnet sich derweil bei den Gästen vom FC Everton, bei denen es nach einem mehr als durchwachsenen Saisonstart kriselt. Lediglich zwei Punkte trennen den Vorjahres-Achten von einem Abstiegsplatz. Ausgerechnet im Duell mit dem gut aufgelegten Lokalrivalen könnte ein Sieg zumindest etwas Ruhe einkehren lassen.

Klopp über Liverpool-Serie: "Unglaubliche Phase für uns"

Everton, das Team von Marco Silva, erscheint aber nur bedingt in der Lage, dem Spitzenreiter die erste Liga-Pleite in dieser Saison hinzufügen zu können. Denn zuletzt setzte es für den FC Everton bei den Niederlagen gegen Norwich (0:2) und Leicester (1:2) erneute Dämpfer. Hinzu kommt die schwache Auswärtsbilanz: Seit der Sommerpause gewann der Tabellen-17. erst ein Liga-Spiel in der Fremde, verlor fünf seiner insgesamt sieben Gastspiele. Gegen die hohe Qualitätsdichte in der Liverpool-Offensive muss insbesondere die Hintermannschaft der Silva-Elf stabiler stehen, als in der jüngsten Vergangenheit. Ein Mutmacher: Wettbewerbsübergreifend hielt Everton bereits viermal die Null.

Für Liverpool-Coach Jürgen Klopp gibt es hingegen kaum einen Grund, am achten Heimsieg im achten Spiel vor der eigenen Kulisse zu zweifeln, zumal sich Liverpool gegen den neunmaligen englischen Meister in der Liga zuletzt vor 10 Jahren auf dem eigenen Grün geschlagen geben musste. Überhaupt verlor das Team des deutschen Trainers erst ein Pflichtspiel in dieser Saison, gewinnt inzwischen auch die knappen Duelle wie zuletzt bei den beiden 2:1-Siegen gegen Crystal Palace und Brighton. "Ergebnistechnisch ist das eine unglaubliche Phase für uns, ganz klar", erklärte Klopp nach dem Sieg über Brighton, mahnte jedoch: "Aber wir befassen uns nur mit dem nächsten Spiel. Und das ist ein großes, gegen Everton."

