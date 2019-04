Klopp gegen Porto, die Zweite! Nach dem 5:0-Erfolg in der Addition im letzten Jahr im Achtelfinale gibt es die Partie FC Liverpool gegen FC Porto am Dienstag (21 Uhr; live im SPORTBUZZER-Ticker) dieses Mal im Viertelfinale. Die ,,Reds" setzten sich im Achtelfinale mit 3:1 und 0:0 gegen den FC Bayern München durch, Porto gewann gegen die AS Rom in der Verlängerung mit 3:1.

Der FC Liverpool geht mit einem hart erarbeiteten 3:1-Auswärtserfolg beim FC Southampton in der Premier League in dieses Viertelfinale. Jürgen Klopps Abwehrchef Virgil van Dijk mahnt allerdings davor, die Dinge gegen die Portugiesen allzu leicht zu nehmen. ,,Du kannst 3:0 gewinnen und eine Woche später gegen die gleiche Mannschaft verlieren, wir wissen, wie die Dinge laufen", sagte der Niederländer am Montag in der Pressekonferenz vor dem Spiel, ,,wir müssen auf alles vorbereiten, gut verteidigen und ein gutes Spiel machen."

Der FC Porto geht ebenfalls mit breiter Brust in die Partie in Anfield, haben die ,,Drachen" doch als Generalprobe das Stadt-Duell gegen Boavista Porto mit 2:0 gewonnen. Die offensivsten Worte kommen ausgerechnet vom gesperrten Ex-Madrilenen Pepe. ,,Ich habe die Champions League schon drei Mal gewonnen, und diese Saison wird, so Gott will, das vierte Mal folgen", tönt der Verteidiger, der drei Mal mit Real Madrid erfolgreich war. Neben Pepe fehlt auch Hector Herrera gesperrt. ,,Vielleicht ist Liverpool der Favorit", mutmaßt Portos Danilo, ,,aber wir haben sehr große Ambitionen und sind heiß auf diese Partie." Porto-Coach Sergio Coneicao sagt: ,,Wir haben keine Revanche-Gedanken. Jedes Spiel hat seine eigene Geschichte und wir denken nicht an das letzte Jahr."

Wie sehe ich das Spiel FC Liverpool gegen FC Porto live im Stream?

Der Streamingdienst DAZN zeigt FC Liverpool gegen FC Porto am Dienstag ab 21 Uhr live und exklusiv. Ein Abo ist erforderlich. Der Streamingdienst kostet 9,99 Euro im Monat. Reporter ist Marco Hagemann. Experten sind Moritz Volz und Ralph Gunesch.

Gibt es die Partie FC Liverpool gegen FC Porto auch bei Sky?

Ja, allerdings nur in der Sky-Konferenz mit regelmäßigen Zuschaltungen und im Wechsel mit der Partie Tottenham Hotspur gegen Manchester City. Redakteur ist Martin Groß. Im Münchner Sky-Studio blickt Sebastian Hellmann gemeinsam mit Ex-Liverpool-Profi Dietmar Hamann und dem früheren Premier-League-Trainer David Wagner auf die Spiele.

Wird die Partie FC Liverpool gegen FC Porto live im Free-TV übertragen?

Nein! DAZN und Sky sind die Rechteinhaber! Seit Beginn der Saison 2018/2019 gibt es keine Champions-League-Liveübertragungen mehr im deutschen Free-TV. Eine Zusammenfassung des Spiels FC Liverpool gegen FC Porto gibt es ab null Uhr im frei zu empfangenden Sportsender Sky Sport News HD sowie am Donnerstag im Vorfeld der Europa-League-Liveübertragung bei Nitro. Wer Talk und reinen Ergebnisdienst ohne Bewegtbilder mag, dem sei der „Fantalk“ bei Sport1 am Dienstag ab 20.30 Uhr empfohlen.

Sehe ich FC Liverpool gegen FC Porto auch live in meiner Sportsbar?

Ja, diese Möglichkeit gibt es! Dank einer Kooperation der beiden ausführenden Rechte-Inhaber DAZN und Sky kann das Spiel in allen Bars und Kneipen, die in ganz Deutschland offiziell als Sky-Sportsbar lizenziert sind, live verfolgt werden. Liverpool affine Pubs gibt es deutschlandweit u. a. in Berlin, Hamburg, Hildesheim, Mannheim, Karlsruhe und München.

Gibt es einen (kostenlosen) Livestream?

Ja. Wer noch kein DAZN-Kunde ist, kann FC Liverpool gegen FC Porto kostenlos sehen. Neukunden erhalten von DAZN einen Freimonat. Wer diese Bindung nicht eingehen möchte, dem bietet das Internet natürlich Alternativen, um die Partie kostenlos zu sehen. Allerdings muss man sich dabei auf schlechtere Bild- und Tonqualität, nervige Pop-ups, ausländische Kommentatoren, ständige Wettangebote und so weiter einstellen. Und: Man bewegt sich in einer juristischen Grauzone. Wer Sport illegal streamt, kann sich strafbar machen! Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat diese App entwickeln lassen, die man bei iTunes und im Google Play Store kostenfrei herunterladen kann.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Dienstag einen Liveticker zum Spiel FC Liverpool gegen FC Porto an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20.45 Uhr.

