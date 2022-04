FC Liverpool erdrückt Bayern-Schreck FC Villarreal: Klopp & Co. vor Einzug ins Champions-League-Finale

Mit einer Demonstration der eigenen Klasse hat der FC Liverpool in der Champions League einen großen Schritt in Richtung Finale gemacht. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp gewann das Hinspiel der Vorschlussrunde gegen den FC Villarreal souverän mit 2:0 (0:0) und hat sich eine glänzende Ausgangsposition für das zweite Duell mit den Spaniern am 3. Mai erspielt. Für den Sieg gegen die nahezu chancenlosen Gäste, die im Viertelfinale noch die Königsklassen-Träume des FC Bayern beendet hatten, sorgten ein Eigentor von Pervis Estupinan (53.) sowie ein Treffer von Sadio Mané (55.).

