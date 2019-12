FC Liverpool gegen Flamengo Rio de Janeiro live im TV und Online-Stream sehen

Finale in Doha! Im Endspiel der Klub-WM treffen am Samstag (18.30 Uhr, DAZN) Champions-League-Sieger FC Liverpool und der Gewinner der Copa Libertadores Flamengo Rio de Janeiro aufeinander. In der 16. Auflage des Wettbewerbs ergibt sich für Jürgen Klopp und seine Schützlinge die Möglichkeit, sich erstmals in der Vereinsgeschichte zur besten Vereins-Mannschaft der Welt zu krönen. Das Duell mit Flamengo hat jedoch eine unerfreuliche Vorgeschichte für die Engländer.