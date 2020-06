FC Liverpool ganz kurz vor Meister-Stück: Salah und Co. schießen Crystal Palace bei Heim-Comeback ab

Der FC Liverpool steht kurz vor dem Gewinn der ersten englischen Meisterschaft seit 1990: Durch den ungefährdeten 4:0 (2:0)-Sieg der Reds beim Heim-Comeback an der Anfield Road könnte die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp den Titel bereits am Donnerstag auf dem Sofa feiern. Liverpool hat als Tabellenführer der Premier League nun 23 Punkte Vorsprung auf den ärgsten Verfolger Manchester City . Gewinnt ManCity am Donnerstagabend beim FC Chelsea nicht, ist den Reds der Meister-Titel sieben Spieltage vor Saisonende nicht mehr zu nehmen.

Nach dem schwachen Derby-Auftritt zum Restart beim FC Everton (0:0) lieferte der FC Liverpool im Heimspiel gegen die Londoner von Crystal Palace eine titelreife Vorstellung ab. Trent Alexander-Arnold (23. Minute) per Traum-Freistoß, Mohamed Salah (44.) in seinem ersten Spiel seit der Corona-Pause, Fabinho (55.) und Sadio Mané (69.) erzielten die Treffer für den amtierenden Champions-League-Sieger, der jederzeit spielbestimmend war.

Sollte Manchester City um den Bayern-Wunschspieler Leroy Sané am Donnerstagabend allerdings gewinnen, steht allen Fans ein echter Showdown bevor: Am 2. Juli könnte Liverpool dann mit einem Sieg gegen City im direkten Duell den Titel klar machen. So oder so: Der Titelgewinn des FC Liverpool ist nur noch eine Frage der Zeit.