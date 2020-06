FC Liverpool gegen Crystal Palace live im TV und Online-Stream sehen

Mit Startschwierigkeiten ist der Spitzenreiter aus der Corona-Zwangspause zurückgekehrt. Bei Stadtrivale Everton kam der FC Liverpool am Sonntag nicht über ein müdes 0:0 raus und stand zwischenzeitlich gar am Rande einer Niederlage. Gegen Crystal Palace soll am Mittwoch nun endlich ein Schritt in Richtung der ersehnten Meisterschaft gemacht werden. Für den ersten Titel seit Einführung der Premier League fehlen den Reds (83 Punkte) weiter nur zwei Siege. Und mit drei Punkten gegen die Gäste aus London, könnte der Titel noch in dieser Woche feststehen: Wenn Top-Verfolger Manchester City (63 Punkte) am Donnerstag nicht gegen den FC Chelsea gewinnt.