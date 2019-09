FC-Liverpool-Trainer Jürgen Klopp adelt Joel Matip: "Einer der besten Transfers"

Am FC Liverpool führt derzeit kein Weg vorbei in der englischen Premier League: Sechs Spiele, sechs Siege - so lautet die Bilanz der Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp. Vor dem Spiel bei Aufsteiger Sheffield United hat Trainer Jürgen Klopp nun einen Spieler ganz besonders gelobt: Joel Matip. Der Innenverteidiger sei "wahrscheinlich einer der besten Transfers, die wir in den vergangenen Jahren gemacht haben", adelte Klopp den ehemalige Schalke-Profi.

Klopp stolz auf Liverpool-Star Matip: "Er ist gewachsen"

Der 28-Jährige wechselte im Sommer 2016 ablösefrei von Schalke 04 zum FC Liverpool. Seitdem bestritt der Verteidigungs-Partner von Europas Fußballer des Jahres, Virgil van Dijk, 106 Pflichtspiele für die "Reds" und ist aus der Mannschaft kaum noch wegzudenken. "Einen Spieler wie Joel Matip ablösefrei zu verpflichten, ist unglaublich, gerade in dieser Welt der großen Transfers", schwärmte Klopp. "Er hat schon als 18-jähriger Junge für Schalke in der Bundesliga gespielt. Es ist eine starke Liga, und er hat dort gespielt, er war immer ein herausragender Spieler, ein Fixpunkt in der Defensive."

Matip war einer der Bausteine für den Champions-League-Sieg des FC Liverpool im Frühjahr gegen Tottenham Hotspur. Gemeinsam mit van Dijk ließ der kamerunische Nationalspieler keinen Gegentreffer zu. Dabei offenbarte er in seiner Anfangsphase in Liverpool zunächst einige Schwächen. "Er hat nicht immer sensationell ausgesehen, wenn er sich bewegt hat, Aber er ist gewachsen und hat sich weiterentwickelt. Joel ist aktuell in sehr guter Verfassung - möge es lange so bleiben", zeigte sich Klopp stolz.

