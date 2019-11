Liverpool-Trainer Jürgen Klopp wütet: FIFA, UEFA und Co. dürfen "nicht nur an den Geldbeutel denken" 

Der Terminkalender des amtierenden Champions-League-Siegers FC Liverpool ist gerade im Dezember schon jetzt prall gefüllt: Kurz vor Weihnachten müssen die Reds innerhalb von etwas mehr als zwei Wochen nicht nur dreimal in der Premier League ran (7.12./14.12./26.12.), sondern sind auch in der Königsklasse in Salzburg gefordert (10.12.) und sollen zudem noch zwischen dem 18. und dem 21. Dezember bei der FIFA Klub WM in Katar ran. Kein Wunder, dass sich die Freude über den Viertelfinal-Einzug im League Cup in Grenzen hält, denn: Nach aktuellem Stand muss Liverpool einen Tag vor der Klub WM auch noch in England gegen Aston Villa ran (17.12.).