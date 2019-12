Liverpool-Coach Jürgen Klopp mit bissigem Kommentar zur Klub-WM: "Sensationell gute Organisation"

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hat seine Kritik an der Organisation und Austragung der Klub-WM erneuert. Für seine Reds steht das Halbfinale gegen den Monterrey CF aus Mexiko (Mittwoch, 18:30 Uhr/DAZN) an. Klopp verwies nach dem Premier-League-Sieg gegen den FC Watford auf die hohe Dichte an Pflichtspielen für sein Team, die weiten Reisewege und die Platzverhältnisse in Katar, wo innerhalb von sechs Tagen fünf Spiele stattfinden. An zwei Tagen werden sogar zwei Parteien direkt hintereinander absolviert. "Alle Spiele auf einem Platz - eine sensationell gute Organisation", bemerkte Klopp zynisch.