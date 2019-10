Termin-Probleme: Liverpool-Trainer Jürgen Klopp droht mit League-Cup-Boykott

Für den FC Liverpool war es ein rundum gelungener Abend! Beim 5:5-Tor-Festival gegen den FC Arsenal gewann das Team von Trainer Jürgen Klopp mit 5:4 im Elfmeterschießen und zog damit ins Viertelfinale des Wettbewerbs ein. Der deutsche Trainer könne sich nicht erinnern, wann er "zuletzt so viel Spaß an einem Fußballspiel" gehabt habe, sagte er nach dem Spiel. Doch jetzt droht ein Szenario, in dem die Reds das nächste Spiel im Wettbewerb gegen Aston Villa gar nicht antreten. "Wenn sie kein passendes Datum für uns finden, können wir nicht spielen" , so Klopp.

Klub-WM blockiert den Reds den Liga-Pokal-Termin

Worin liegt das Problem bei der Terminfindung? Als amtierender Champions-League-Sieger sind die Reds neben Premier League, Königsklasse, FA-Cup und Liga-Pokal auch noch in der Klub-WM vertreten. Das Spiel gegen Villa im Liga-Pokal soll in der Woche vom 15. Dezember an stattfinden. In der gleichen Woche findet aber auch die Klub-WM in Katar statt. Das Finale des FIFA-Wettbewerbs findet am Samstag den 21. Dezember statt. So bleiben schon jetzt nur wenige freie Weihnachtstage, bevor Liverpool am 26. Dezember - dem traditionellen "Boxing Day" - wieder in der Premier League ran muss. Deshalb warnt Klopp auch: Seine Mannschaft werde nicht "am Weihnachtstag um 15 Uhr" spielen.