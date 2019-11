FC Liverpool bestätigt: Klopp-Team in Liga-Pokal und Klub-WM mit zwei Kadern

Champions-League-Sieger FC Liverpool wird im Dezember wegen Terminproblemen innerhalb von 24 Stunden mit zwei unterschiedlichen Teams im Liga-Pokal und bei der Klub-WM antreten. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp muss am 17. Dezember zunächst im Viertelfinale des heimischen Liga-Pokals bei Premier-League-Konkurrent Aston Villa spielen. Bereits am Tag darauf steht das Halbfinale bei der Klub-Weltmeisterschaft in Katar an. Liverpool wird deshalb zwei verschiedene Mannschaften in beiden Wettbewerben einsetzen, teilte der Verein am Dienstag mit.