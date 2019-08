Pleite im Elfmeterschießen: Jürgen Klopp und der FC Liverpool verpassen ersten Titel der Saison - Drama um Sané

Nach dem verletzungsbedingten Ausscheiden von Leroy Sané hat Manchester City den englischen Supercup gewonnen. Der Premier-League-Champion setzte sich am Sonntag in einer turbulenten Begegnung gegen Jürgen Klopps FC Liverpool im Londoner Wembley Stadion mit 5:4 im Elfmeterschießen durch. Gabriel Jesus erzielte den entscheidenden Treffer für das Team von Trainer Pep Guardiola. Zuvor hatte Manchesters Torwart Claudio Bravo den Versuch von Georginio Wijnaldum pariert. In der regulären Spielzeit hatten Raheem Sterling (12. Minute) für City und der eingewechselte Joel Matip (77. Minute) für Liverpool getroffen.