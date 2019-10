Ex-Liverpool-Star Fowler verrät: Deswegen sagte Jürgen Klopp Manchester United und Real Madrid ab

Fast vier Jahre ist es auf den Tag genau her, dass Jürgen Klopp am 8. Oktober 2015 als neuer Trainer des FC Liverpool vorgestellt wurde. Vier Jahre, in denen er bei Reds bereits eine äußerst erfolgreiche Ära prägen konnte, gekrönt vom Champions-League-Titel in der vergangenen Saison. In der Premier League steht der Klub nach acht Siegen aus acht Spielen zudem an der Tabellenspitze. Nun hat der ehemalige Liverpool-Star Robbie Fowler verraten, dass Klopp, der inzwischen auch zum Welttrainer gewählt wurde, auch andere hochkarätige Optionen hatte, als Trainer einzusteigen.